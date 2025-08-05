Обрезай — не пожалеешь: как в августе добиться роз до самых морозов

Обрезай — не пожалеешь: как в августе добиться роз до самых морозов

Август — не финал сезона, а шанс продлить роскошное цветение роз почти до зимы. Один грамотный шаг сейчас может обеспечить вашему саду вторую волну бутонов.

Главный секрет — в правильной обрезке. Не любая стрижка пойдет на пользу: важно, что и как вы срезаете. Ошибка в выборе ветви или направлении среза может лишить куст новых цветов, а не помочь ему.

Обрезку проводят только на молодых зелёных побегах этого года. Именно они обладают максимальным потенциалом для быстрого восстановления и образования цветоносов.

Что нужно делать пошагово:

– Выбирайте побег снаружи куста, здоровый и крепкий.

– Делайте срез под углом 45 градусов, от центра куста наружу. Это важно: так капли воды не задерживаются, снижается риск грибка.

– Секатор должен быть остро заточенным — рваные края раны плохо заживают.

– Обрезайте на 5–7 мм выше почки, направленной наружу. Это поможет кусту расти более широко, не загущаясь.

– Удаляйте слабые, тонкие и внутренние побеги, а также старые отцветшие цветоносы — до первого сильного листа или почки.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эта нехитрая техника обрезки улучшает вентиляцию куста, даёт больше света, а главное — перенаправляет силы растения на формирование новых бутонов.

После обрезки не забудьте:

– Обработать срезы садовым варом — для защиты от инфекций.

– Подкормить розу калийно-фосфорным удобрением: оно поддерживает иммунитет и стимулирует цветение.

Если всё сделано правильно, розы откликнутся бурным ростом и выпустят новые бутоны уже через пару недель. Даже в сентябре сад может быть полон аромата и цвета.

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