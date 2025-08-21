Секрет августовской подкормки, от которой розы цветут до морозов

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.
Есть простой и недорогой состав, эффект от которого заметен уже через несколько дней.
Что понадобится:
- 2 ст. л. суперфосфата;
- 2 л горячей воды (60–70 °C);
- 30 мл столового уксуса 9%;
- 2 ст. л. сульфата калия;
- вода для разбавления (1:10).
Как приготовить и применять:
- Растворите суперфосфат в горячей воде, тщательно перемешайте.
- Оставьте на сутки при комнатной температуре.
- Добавьте уксус для корректировки кислотности и лучшего усвоения питательных веществ.
- Внесите сульфат калия, перемешайте.
- Разбавьте концентрат водой в соотношении 1:10.
- Полейте каждый куст 3 л раствора в пасмурный день или вечером, чтобы избежать ожогов.
Подкармливайте розы раз в месяц с начала августа до конца сентября — и они будут цвести пышно, ярко и дольше обычного.
