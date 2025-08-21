Секрет августовской подкормки, от которой розы цветут до морозов

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.

Есть простой и недорогой состав, эффект от которого заметен уже через несколько дней.

Что понадобится:

2 ст. л. суперфосфата;

2 л горячей воды (60–70 °C);

30 мл столового уксуса 9%;

2 ст. л. сульфата калия;

вода для разбавления (1:10).

Как приготовить и применять:

Растворите суперфосфат в горячей воде, тщательно перемешайте. Оставьте на сутки при комнатной температуре. Добавьте уксус для корректировки кислотности и лучшего усвоения питательных веществ. Внесите сульфат калия, перемешайте. Разбавьте концентрат водой в соотношении 1:10. Полейте каждый куст 3 л раствора в пасмурный день или вечером, чтобы избежать ожогов.

Подкармливайте розы раз в месяц с начала августа до конца сентября — и они будут цвести пышно, ярко и дольше обычного.

