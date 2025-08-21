Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025

Секрет августовской подкормки, от которой розы цветут до морозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.

Есть простой и недорогой состав, эффект от которого заметен уже через несколько дней.

Что понадобится:

  • 2 ст. л. суперфосфата;
  • 2 л горячей воды (60–70 °C);
  • 30 мл столового уксуса 9%;
  • 2 ст. л. сульфата калия;
  • вода для разбавления (1:10).

Как приготовить и применять:

  1. Растворите суперфосфат в горячей воде, тщательно перемешайте.
  2. Оставьте на сутки при комнатной температуре.
  3. Добавьте уксус для корректировки кислотности и лучшего усвоения питательных веществ.
  4. Внесите сульфат калия, перемешайте.
  5. Разбавьте концентрат водой в соотношении 1:10.
  6. Полейте каждый куст 3 л раствора в пасмурный день или вечером, чтобы избежать ожогов.

Подкармливайте розы раз в месяц с начала августа до конца сентября — и они будут цвести пышно, ярко и дольше обычного.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

урожай
розы
советы
сады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
