11 декабря 2025 в 08:19

Как не попасть на подделку при покупке семян томатов: простые признаки качественного посевного материала, которые легко проверить каждому

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие садоводы выбирают семена по яркой картинке и обещаниям, но такой подход часто приводит к разочарованию. Производители нередко ставят на упаковку красивые фото, совсем не отражающие реальность. Чтобы не потерять время и деньги, важно обращать внимание на другие, более надежные признаки.

На хорошем пакетике всегда есть описание: вес плодов, высота куста, сроки созревания, год сбора и особенности сорта, а также рекомендации по хранению. Если информации мало, это повод насторожиться. Не ведитесь и на слишком низкую цену: урожайные редкие сорта не могут стоить 20 рублей за десяток, нормальная стоимость начинается от 80 рублей.

Перед покупкой изучайте отзывы — честные содержат и плюсы, и минусы, а не одно сплошное восхищение. И обязательно задавайте вопросы продавцу: грамотный поставщик охотно пояснит детали, а вот мошенники обычно уклоняются от конкретики. Следуя этим простым правилам, вы без труда выберете действительно качественные семена любых культур.

Ранее сообщалось: многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Проверено редакцией
