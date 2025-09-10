Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:05

Сентябрьская защита капусты: три надежных способа избавиться от слизней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слизни — одна из главных проблем дачников на протяжении всего сезона. Особенно опасны они в сентябре, когда капусте требуется дополнительная защита. Есть несколько простых и доступных методов, которые помогут сохранить урожай без применения агрессивной химии.

Способ первый: пивные ловушки

Возьмите куски картона или ткани, смочите их в пиве и разложите рядом с грядками. Утром соберите слизней, а затем уничтожьте их в солевом растворе (250 г соли на 5 л воды).

Способ второй: парниковый эффект

В теплую солнечную погоду можно использовать черную пленку. Полейте междурядья водой и накройте пленкой. Под ней создается парниковый эффект, который губителен для слизней.

Способ третий: жидкий дым

Смешайте 2 столовые ложки жидкого дыма с 1 литром воды и опрыскайте землю возле капустных грядок. Резкий запах воспринимается слизнями как сигнал опасности, и они покидают участок.

Эти методы помогают не только быстро избавиться от вредителей, но и сохранить экологическую чистоту урожая.

Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают — это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.

слизни
насекомые
советы
средства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавший в драке с футболистом Смоловым высказался об уголовном деле
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.