Сентябрьская защита капусты: три надежных способа избавиться от слизней

Слизни — одна из главных проблем дачников на протяжении всего сезона. Особенно опасны они в сентябре, когда капусте требуется дополнительная защита. Есть несколько простых и доступных методов, которые помогут сохранить урожай без применения агрессивной химии.

Способ первый: пивные ловушки

Возьмите куски картона или ткани, смочите их в пиве и разложите рядом с грядками. Утром соберите слизней, а затем уничтожьте их в солевом растворе (250 г соли на 5 л воды).

Способ второй: парниковый эффект

В теплую солнечную погоду можно использовать черную пленку. Полейте междурядья водой и накройте пленкой. Под ней создается парниковый эффект, который губителен для слизней.

Способ третий: жидкий дым

Смешайте 2 столовые ложки жидкого дыма с 1 литром воды и опрыскайте землю возле капустных грядок. Резкий запах воспринимается слизнями как сигнал опасности, и они покидают участок.

Эти методы помогают не только быстро избавиться от вредителей, но и сохранить экологическую чистоту урожая.

