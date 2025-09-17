Как защитить грядки от слизней без химии: простой раствор и природные методы, которые работают

Слизни способны испортить урожай с весны до поздней осени, и бороться с ними лучше всего в период, когда грядки уже освобождены от посадок. Опытные дачники рекомендуют использовать натуральные средства, которые не вредят земле, но надежно отпугивают вредителей.

Раствор против слизней

Для обработки участка возьмите 10 литров теплой воды. Добавьте 2 столовые ложки нашатырного спирта и 10 столовых ложек жидкого дегтярного мыла. Всё тщательно перемешайте и пролейте грядки готовым раствором. Такое средство действует сразу и безопасно для почвы.

Удобрение с двойным эффектом

Есть и другой метод — сделать участок непривлекательным для слизней с помощью удобрений. Смешайте суперфосфат и сульфат калия, присыпьте грунт, затем заделайте смесь граблями и хорошо пролейте водой. Для растений это будет полезно, а слизни больше не рискнут подойти.

Природные союзники

У слизней есть естественные враги — ежи, лягушки и ящерицы. Чтобы они зимовали на участке, можно создать для них укрытие: сложите в кучку старые ветки, листья, ботву огурцов или тыквы, а также скошенную траву. Такая естественная защита поможет круглый год держать вредителей под контролем.

