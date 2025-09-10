Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:02

Тараканы под угрозой: три способа применения борной кислоты в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

13Тараканы — одни из самых неприятных домашних вредителей. Они портят продукты, создают антисанитарные условия и могут переносить опасные заболевания. Для борьбы с ними необязательно использовать агрессивную химию — есть доступное и проверенное средство. Это борная кислота, которая при правильном применении помогает избавиться от насекомых надолго.

Как действует борная кислота

Она не имеет вкуса и запаха, но при попадании внутрь разрушает организм тараканов. В чистом виде они её избегают, поэтому важно использовать приманки.

Способ первый: питательные шарики

Смешайте порошок борной кислоты с желтком и картофельным пюре (можно взять любой другой продукт, привлекающий тараканов). Из массы скатайте небольшие шарики и разложите в местах их скопления.

Способ второй: сладкая приманка

Создайте условия, при которых у тараканов не будет доступа к воде. Приготовьте смесь сладкой воды и борной кислоты, разлейте её в неглубокие емкости и расставьте там, где чаще всего появляются насекомые.

Способ третий: сухая обработка

Просто рассыпьте тонкий слой порошка в местах движения тараканов. Кристаллы будут прилипать к лапкам и усикам, вызывая дискомфорт. В процессе очистки тараканы заглатывают яд, что приводит к их гибели.

Важное условие

Чтобы методы сработали, не оставляйте доступных источников пищи и воды. Тогда тараканы будут вынуждены контактировать именно с приманками.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

тараканы
насекомые
советы
средства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.