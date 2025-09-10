Тараканы под угрозой: три способа применения борной кислоты в доме

13Тараканы — одни из самых неприятных домашних вредителей. Они портят продукты, создают антисанитарные условия и могут переносить опасные заболевания. Для борьбы с ними необязательно использовать агрессивную химию — есть доступное и проверенное средство. Это борная кислота, которая при правильном применении помогает избавиться от насекомых надолго.

Как действует борная кислота

Она не имеет вкуса и запаха, но при попадании внутрь разрушает организм тараканов. В чистом виде они её избегают, поэтому важно использовать приманки.

Способ первый: питательные шарики

Смешайте порошок борной кислоты с желтком и картофельным пюре (можно взять любой другой продукт, привлекающий тараканов). Из массы скатайте небольшие шарики и разложите в местах их скопления.

Способ второй: сладкая приманка

Создайте условия, при которых у тараканов не будет доступа к воде. Приготовьте смесь сладкой воды и борной кислоты, разлейте её в неглубокие емкости и расставьте там, где чаще всего появляются насекомые.

Способ третий: сухая обработка

Просто рассыпьте тонкий слой порошка в местах движения тараканов. Кристаллы будут прилипать к лапкам и усикам, вызывая дискомфорт. В процессе очистки тараканы заглатывают яд, что приводит к их гибели.

Важное условие

Чтобы методы сработали, не оставляйте доступных источников пищи и воды. Тогда тараканы будут вынуждены контактировать именно с приманками.

