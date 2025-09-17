Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:55

Эколог дал советы, как защитить грядки от яиц испанских слизней

Эколог Рыбальченко: для защиты почвы от кладок слизней понадобятся сухие ловушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы защитить грядки от кладок испанских слизней, рекомендуется рассыпать по влажным местам почвы сухие ловушки, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. В частности, можно использовать золу, известь или табачную пыль.

Также важно своевременно убирать с участка доски, пленку, кучи травы или компост, посоветовал Рыбальченко. Именно там эти вредители любят прятаться и откладывать яйца. Кроме того, в сентябре-октябре следует регулярно рыхлить почву — это позволит разрушить кладки насекомых прямо в земле.

Специалист также посоветовал вручную собирать вредителей после дождя или в вечернее время. Насекомых лучше уничтожать до того, как они успеют отложить кладки.

Ранее сообщалось, что испанские слизни уничтожают всходы, выедают мякоть плодов, а также переносят фитопатогены на поврежденные растения. В группе риска — капуста, салат, огурцы, клубника и декоративные культуры.

слизни
вредители
экологи
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.