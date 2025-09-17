Эколог дал советы, как защитить грядки от яиц испанских слизней Эколог Рыбальченко: для защиты почвы от кладок слизней понадобятся сухие ловушки

Чтобы защитить грядки от кладок испанских слизней, рекомендуется рассыпать по влажным местам почвы сухие ловушки, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. В частности, можно использовать золу, известь или табачную пыль.

Также важно своевременно убирать с участка доски, пленку, кучи травы или компост, посоветовал Рыбальченко. Именно там эти вредители любят прятаться и откладывать яйца. Кроме того, в сентябре-октябре следует регулярно рыхлить почву — это позволит разрушить кладки насекомых прямо в земле.

Специалист также посоветовал вручную собирать вредителей после дождя или в вечернее время. Насекомых лучше уничтожать до того, как они успеют отложить кладки.

Ранее сообщалось, что испанские слизни уничтожают всходы, выедают мякоть плодов, а также переносят фитопатогены на поврежденные растения. В группе риска — капуста, салат, огурцы, клубника и декоративные культуры.