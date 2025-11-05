Клопы не выбирают жертв: как навсегда избавиться от непрошеных «соседей» в квартире

Постельные клопы могут появиться в любом доме — путешествия, покупка старой мебели или соседство легко приводят к заражению. Эти паразиты не связаны с антисанитарией и способны быстро создать колонию, если не принять меры.

Основные пути проникновения — багаж из поездок, подержанная мебель и миграция через вентиляцию. Клопы скрываются в щелях, стыках мебели, за обоями, где их трудно обнаружить.

Для полного уничтожения нужна комплексная обработка. Сначала уберите лишние текстильные предметы, затем проведите термическую обработку белья (стирка при 60 °C или паровая чистка). Тщательно пропылесосьте все поверхности и сделайте влажную уборку. После этого примените инсектицидные средства, обработав все потенциальные укрытия.

Через 7–10 дней повторите обработку для уничтожения вылупившихся особей. При сильном заражении лучше обратиться к профессионалам — они располагают специализированными средствами и оборудованием.

