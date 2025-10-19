От бабушкиной мудрости к современной науке: как ржавый гвоздь может спасти урожай

В народе давно известен необычный способ подкормки растений — закапывание ржавого гвоздя рядом с посадками. Этот метод, казавшийся странным, нашел научное объяснение.

Оказалось, что, окисляясь в почве, гвоздь выделяет ионы железа, необходимые для образования хлорофилла. Особенно эффективен этот прием для яблонь и смородины, чувствительных к дефициту железа.

Нехватка железа приводит к пожелтению листьев и снижению урожайности. Железо улучшает фотосинтез и укрепляет растения, делая урожай обильнее.

Хотя сегодня существуют специальные удобрения, старый метод остается актуальным, особенно когда нет доступа к современным препаратам. Вокруг гвоздя постепенно образуется ржавчина, обогащающая почву микроэлементами.

