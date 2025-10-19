Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 15:34

От бабушкиной мудрости к современной науке: как ржавый гвоздь может спасти урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В народе давно известен необычный способ подкормки растений — закапывание ржавого гвоздя рядом с посадками. Этот метод, казавшийся странным, нашел научное объяснение.

Оказалось, что, окисляясь в почве, гвоздь выделяет ионы железа, необходимые для образования хлорофилла. Особенно эффективен этот прием для яблонь и смородины, чувствительных к дефициту железа.

Нехватка железа приводит к пожелтению листьев и снижению урожайности. Железо улучшает фотосинтез и укрепляет растения, делая урожай обильнее.

Хотя сегодня существуют специальные удобрения, старый метод остается актуальным, особенно когда нет доступа к современным препаратам. Вокруг гвоздя постепенно образуется ржавчина, обогащающая почву микроэлементами.

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
