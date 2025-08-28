День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 22:33

Корневая поросль под контролем: простой лайфхак для садоводов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.

Самые популярные способы борьбы с дичками — обрезание корневой поросли и использование гербицидов. Но они не дают стопроцентного результата.

Помочь сдержать распространение отростков способен простой шифер. Кусок этого материала может стать эффективной преградой для активного разрастания корней.

Существуют два способа использовать шифер: его вкапывают близ материнского дерева в горизонтальном положении, создавая барьер там, где дички особенно досаждают.

Шифер можно разместить у садовых дорожек или вдоль забора. Это помогает контролировать процесс и предотвращает прорастание ненужных деревьев из косточек. Правда, гарантии, что корень не продвинется дальше, нет.

Такие способы работают исключительно как физический барьер. Дереву при этом никакого урона не наносится.

Ранее мы рассказывали, как собирать яблоки или груши с дерева без труда, без использования бутылок или палок.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

сады
огороды
лайфхаки
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перешли в агрессивную фазу»: гей-лобби использует Зеленского против России
Зеленский обсудил с Гутерришем пути достижения мира на Украине
Трампу показались нереалистичными требования Зеленского по Киеву
Прилучный вспомнил Муцениеце: как прошла премьера сериала «Виноград»
На Солнце произошел очередной взрывной процесс
Додик запланировал серию визитов в Россию ради важных политических встреч
В США оценили, возможно ли завершение конфликта на Украине
«Подставила всех»: раскрыт шокирующий факт о пропавшей в горах Наговицыной
«Кремлевский волшебник»: что сказал Джуд Лоу о роли Путина, мнение Суркова
Российские войска сорвали атаки ВСУ в двух регионах
Опубликованы кадры с разбившимся в Польше истребителем
Стало известно о росте площади пожара под Геленджиком
200-килограммового жильца не удалось эвакуировать после взрыва в Петербурге
Синоптик предупредил об экстремальных ливнях и подтоплениях в 12 регионах
В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина перед поездкой в Пекин
На авиашоу в Польше произошла трагедия
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Карачаево-Черкесии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.