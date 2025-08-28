Корневая поросль под контролем: простой лайфхак для садоводов

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.

Самые популярные способы борьбы с дичками — обрезание корневой поросли и использование гербицидов. Но они не дают стопроцентного результата.

Помочь сдержать распространение отростков способен простой шифер. Кусок этого материала может стать эффективной преградой для активного разрастания корней.

Существуют два способа использовать шифер: его вкапывают близ материнского дерева в горизонтальном положении, создавая барьер там, где дички особенно досаждают.

Шифер можно разместить у садовых дорожек или вдоль забора. Это помогает контролировать процесс и предотвращает прорастание ненужных деревьев из косточек. Правда, гарантии, что корень не продвинется дальше, нет.

Такие способы работают исключительно как физический барьер. Дереву при этом никакого урона не наносится.

