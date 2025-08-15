Испанские слизни в Подмосковье и Ленобласти превратились в экологическое бедствие. С 2020 года их популяция выросла в десятки раз: дачники собирают до килограмма вредителей за ночь, а в парках Петербурга они ползают по детским площадкам. Родина этих моллюсков — Пиренейский полуостров, но благодаря мягким зимам и отсутствию естественных врагов они захватили европейскую часть России. Испанские слизни в России появились в начале 2000-х годов, вероятно, с импортными саженцами или грунтом. Сегодня их нашествие угрожает урожаю и экосистеме.

Как распознать испанского слизня?

Отличить захватчика от местных видов просто:

Размер. Длина тела достигает 10–15 см, а в отдельных случаях — до 18 см.

Окрас. Преобладают кирпично-оранжевые или темно-коричневые оттенки, реже встречаются почти черные особи. Брюшная сторона (подошва) светлая — кремовая или бежевая.

Слизь. Обильная, густая, оставляет серебристые следы на растениях. При контакте с кожей вызывает раздражение, а отмыть ее сложно даже мылом.

Поведение. Активны ночью и после дождя. Днем прячутся под досками, камнями, в компостных кучах.

На участке их выдают прогрызенные ходы в капусте, томатах, клубнике, а также дыры в корнеплодах, выеденных изнутри.

Как избавиться от испанских слизней? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему они так быстро размножаются?

Главная причина экспансии — биологические особенности вида:

Гермафродитизм. Каждая особь обладает и мужскими, и женскими репродуктивными органами. Для размножения достаточно двух любых слизней.

Феноменальная плодовитость. За сезон одна особь откладывает до 400 яиц. Кладки выглядят как грозди полупрозрачных шариков диаметром 3–5 мм и прячутся во влажных местах: у корней растений, под мульчей, в трещинах почвы.

Отсутствие врагов. Кто в России ест испанских слизней? Единицы: жабы, черные дрозды, редко ежи. Большинство животных избегают их из-за горькой слизи. Утки-бегунки справляются с молодыми особями, но в Ленобласти их используют точечно.

Адаптивность. Яйца зимуют под снегом при -20°C, а весной молодняк быстро достигает зрелости.

Чем опасны испанские слизни?

Слизни всеядны. За сутки одна особь съедает корма в 2–3 раза больше собственного веса. Они уничтожают всходы, выедают мякоть плодов, переносят фитопатогены на поврежденные растения. В группе риска — капуста, салат, огурцы, клубника, декоративные культуры. Варшавские орнитологи документально зафиксировали случаи нападения на птенцов в наземных гнездах!

Чем опасны испанские слизни? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слизь содержит кишечную палочку, яйца паразитов (нематод, бычьего цепня). При контакте с кожей или случайном проглатывании (например, с немытыми овощами) возможны:

ангиостронгилез у собак (поражение легких и мозга);

менингит, кишечные инфекции у людей.

После работы в саду обязательно мойте руки с антибактериальным мылом!

Нашествие испанских слизней в России, особенно в густонаселенных регионах вроде Ленобласти и Подмосковья, несет не только экономический (потери урожая), но и серьезный экологический урон. Будучи инвазивным видом без естественных врагов, они вытесняют местных, менее плодовитых слизней и улиток, нарушая баланс экосистемы. Активно поедают не только культурные, но и дикорастущие растения, включая молодые всходы деревьев и кустарников в лесах и парках, влияя на естественное лесовосстановление. Массовая гибель слизней от неправильно примененных химикатов (особенно метальдегида) может отравить почву и воду, нанести вред полезным насекомым, червям, ежам и птицам, которые все же пытаются ими питаться. Поэтому испанские слизни — это проблема не отдельного дачника, а всего сообщества. Эффективность борьбы возрастает многократно при координированных действиях соседей. Обменивайтесь информацией о появлении вредителей, наиболее эффективных методах в конкретной местности, организуйте совместные рейды по сбору в вечерние часы. Обращайтесь в местные администрации или СЭС при массовом нашествии в парках или на общественных территориях — игнорирование проблемы приводит к ее лавинообразному росту.

Механические методы борьбы

Эти способы эффективны при регулярном применении:

Ручной сбор. Проводите его в пик активности: с 21:00 до 23:00 или рано утром. Надевайте нитриловые перчатки, используйте пинцет. Собранных вредителей помещайте в ведро с раствором соли (1 стакан на 3 л воды), соды или уксуса. Не давите их на грядках — запах привлечет новых.

Ловушки. Вкопайте в землю емкости с темным пивом (уровень жидкости — 2–3 см). За ночь в них соберется до 50 особей. Альтернатива — разложить на почве влажные доски, листья лопуха или картон. Днем слизни спрячутся под ними, и вы соберете «урожай».

Уничтожение кладок. Осенью перекапывайте почву, ищите яйца в компосте, под камнями, у корней. Ошпаривайте их кипятком.

Испанские слизни-вредители: как бороться в Подмосковье и Ленобласти Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективные химические средства

При массовом нашествии (испанские слизни на участке численностью более 5 особей на м²) подключайте «тяжелую артиллерию»:

Фосфат железа. Гранулы рассыпают вокруг растений (5 г/м²). Слизни гибнут за 3–7 дней. Препарат безопасен для дождевых червей и домашних животных.

Нематоды. Биопрепарат разводят в воде и поливают почву. Черви проникают в тело слизней, убивая их за 4–6 дней. Обработку проводят при температуре +5...+20°C.

Метальдегид. Токсичен! Используйте только в ловушках с закрытым доступом для домашних питомцев. Рассыпать гранулы открыто опасно: 3 г могут убить собаку среднего размера.

Важно! Медный купорос (50 г/л воды) и нашатырный спирт (10%) убивают слизней при прямом контакте, но обжигают листья растений. Применяйте их точечно, в защитной маске.

Народные способы защиты растений

Рассыпьте по периметру грядок:

древесную золу (слой 2 см);

смесь горчичного порошка и табачной пыли (1:1);

измельченную яичную скорлупу.

Испанские слизни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слизь не защищает подошву от абразивов, и слизни не переползают препятствие.

Высадите по краям огорода чеснок, лук, шалфей или лаванду. Их эфирные масла отпугивают вредителей. Поливайте грядки утром, а не вечером. К ночи почва подсохнет, лишив слизней комфортной среды. Удаляйте сорняки, низко свисающие листья, строительный мусор. Без укрытий слизни становятся уязвимы.

Испанские слизни в Ленобласти и Подмосковье наносят колоссальный ущерб в теплицах и парниках, где создан идеальный для них микроклимат — тепло и высокая влажность. Защита закрытого грунта требует особого подхода. Механические барьеры здесь работают эффективнее, чем в открытом. Медная лента или фольга шириной 5-7 см, наклеенная по периметру грядок или на борта теплиц, создает непреодолимое препятствие. При контакте с медью слизь слизня вступает в электрохимическую реакцию, вызывающую у вредителя неприятные ощущения, заставляя его развернуться. Регулярно проветривайте теплицы, особенно после полива, чтобы снизить влажность воздуха и подсушить поверхность почвы к ночи. Полив строго в утренние часы — золотое правило. Вечером почва должна быть максимально сухой. Тщательно осматривайте все приносимые в теплицу растения, горшки, инструменты — яйца или молодь слизней могут быть занесены случайно. Установка специальных тепличных ловушек с приманкой (пиво, фруктовый сок) внутри позволяет контролировать численность без риска для растений. После сбора урожая обязательно проводите тщательную дезинфекцию теплицы: промывайте конструкции, снимайте верхний слой грунта или проливайте его кипятком, обрабатывайте биопрепаратами на основе нематод. Помните, что испанские слизни в России активно используют теплицы как плацдарм для зимовки и раннего размножения.

Как избавиться от испанских слизней Фото: Shutterstock/FOTODOM

Понимая, чем опасны испанские слизни для конкретных культур, можно выстроить более точечную защиту. Особой любовью вредителей пользуются растения с нежными, сочными листьями: салаты всех видов, капуста (особенно пекинская и белокочанная на стадии кочана), клубника и земляника, всходы огурцов и кабачков, декоративные хосты. Для салата и капусты эффективен метод выращивания рассады в отдельных стаканчиках с последующей высадкой уже окрепших растений. Молодые всходы можно временно защищать обрезанными пластиковыми бутылками или специальными колпаками. Для клубники критически важно мульчирование. Но не органикой (солома, опилки), которая привлекает слизней влагой и укрытием, а светонепроницаемыми материалами — черным спанбондом или агротканью. Ягоды не касаются влажной земли, а поверхность под укрытием остается сухой и менее привлекательной. Хорошо зарекомендовало себя создание сухих островков вокруг особо ценных кустов — насыпь из крупного песка, золы или ракушечника. Регулярный осмотр нижней стороны листьев клубники и капусты, а также почвы под ними, позволяет вовремя обнаружить и собрать вредителей. Для декоративных растений (хосты, дельфиниумы, лилии) можно применять опудривание листьев снизу смесью табачной пыли и горчичного порошка после дождя или полива.

Испанские слизни в Подмосковье и Ленобласти — проблема, требующая системного подхода. Начинайте борьбу ранней весной (сбор перезимовавшей молоди) и усиливайте ее в августе-сентябре, когда вредители откладывают яйца. Комбинируйте методы: например, ловушки + биопрепараты на основе нематод. Не забывайте про осеннюю перекопку почвы — она уничтожает до 70% кладок.

Хотя полностью истребить вид сложно, сократить его численность до безопасного уровня реально. Главное — действовать сообща с соседями и не опускать руки. Моллюски не знают границ, и победа над ними возможна только при объединении усилий!

