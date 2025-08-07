Бесконтрольно размножаются и пожирают все: опасные слизни заполонили Москву

Испанские слизни заполонили Москву и Подмосковье, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, какую опасность они представляют для человека, правда ли слизни бесконтрольно размножаются и пожирают все?

Как слизни заполонили Москву и Подмосковье, чем опасны

Полчища слизней атаковали столичный регион в последние дни. По данным СМИ, в Чехове женщина убрала с участка 300 моллюсков за раз. Большинство людей борются с ними вручную, однако это может представлять опасность для человека. Как утверждает биолог и агроном Михаил Воробьев, слизь Arion vulgaris кишит бактериями, в том числе кишечной палочкой, гельминтами и нематодами.

После контакта со слизняком необходимо мыть руки с мылом несколько раз, так как слизь плохо отмывается. Также следует тщательно обрабатывать фрукты и овощи, на которых моллюск оставил свой след.

Воробьев отметил, что у испанского слизня нет естественных врагов в России, поэтому они бесконтрольно размножаются. Более того, они всеядные и пожирают буквально все. От их слизи могут умереть и животные, например ежи и куры, если съедят Arion vulgaris.

Откуда в России взялись испанские слизни

Arion vulgaris — вид наземных моллюсков, отличающихся достаточно крупными размерами — около 7–14 см в длину, а также высокой плодовитостью. Они имеют рыжевато-коричневый окрас, но иногда встречаются особи других оттенков.

Первые сообщения о появлении испанских слизней в России стали поступать в начале 2000-х годов. Тогда они встречались в небольших количествах, однако популяция масштабировалась с каждым годом. На текущий момент они распространились на обширной территории — особенно в европейской части страны.

С большой долей вероятности слизни могли попасть в Россию путем ввоза яиц или молодых особей с импортным посадочным материалом из Европы. Возможен и случайный завоз с товарами, перевозимыми транспортом. Не исключено естественное распространение Arion vulgaris из соседних стран, однако это менее вероятно.

Испанские слизни быстро адаптировались к российскому климату и благодаря своей высокой плодовитости стали стремительно размножаться. Будучи гермафродитами, то есть обладая как мужскими, так и женскими репродуктивными органами, слизни могут спариваться почти с любыми другими представителями своего вида.

Яйца испанских слизней выглядят как небольшие полупрозрачные шарики белого или желтоватого цвета. Самка откладывает их в укромных местах, например под камнями, в трещинах почвы, под растительными остатками, в компостных кучах и других влажных и темных уголках. Каждая особь способна отложить до нескольких сотен яиц за сезон. Инкубационный период яиц зависит от температуры и влажности окружающей среды и обычно составляет от двух до четырех недель. Вылупившись, молодые слизни сразу начинают активно питаться, быстро растут и достигают половой зрелости.

«Родина испанского слизня не средняя полоса России, в которую он случайно попал. Соответственно, и врагов у него здесь меньше, чем на родине. Но они есть, например некоторые виды жужелиц, которые поедают яйца и молодых особей, амфибии — в основном жабы, а также птицы — черные дрозды, из млекопитающих — ежи, которые могут справиться и с крупным слизнем, но чаще всего, как и все вышеперечисленные, поедают молодь. Получается, что естественными врагами численность этого слизня мало контролируется, что и позволило ему так сильно размножиться», — заявил ведущий программы «Пришельцы среди нас» Павел Лисицын.

