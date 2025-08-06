Привлекает муравьев, слизней: никогда не сажайте эту душистую траву на даче

Привлекает муравьев, слизней: никогда не сажайте эту душистую траву на даче

Эта душистая трава превратит ваш участок в поле боя — никогда не сажайте ее на даче, иначе намучаетесь.

Мята — безобидная на первый взгляд трава с приятным ароматом. Но стоит ей поселиться на участке — и она захватит все, как сорняк-агрессор. Корни расползаются с бешеной скоростью, вытесняя другие растения, и даже бетонные дорожки не всегда останавливают ее натиск. Вы будете годами выпалывать ее, но она вернется снова.

А еще мята привлекает муравьев и слизней, превращая грядки в их столовую. Если уж очень хочется свежей мяты для чая и коктейлей, сажайте ее строго в горшки или ограничительные контейнеры — иначе рискуете получить вместо ухоженного участка бескрайние мятные заросли.

Ранее был назван цветок, который опаснее борщевика: это токсичное растение есть на многих дачах.