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06 августа 2025 в 03:33

Привлекает муравьев, слизней: никогда не сажайте эту душистую траву на даче

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта душистая трава превратит ваш участок в поле боя — никогда не сажайте ее на даче, иначе намучаетесь.

Мята — безобидная на первый взгляд трава с приятным ароматом. Но стоит ей поселиться на участке — и она захватит все, как сорняк-агрессор. Корни расползаются с бешеной скоростью, вытесняя другие растения, и даже бетонные дорожки не всегда останавливают ее натиск. Вы будете годами выпалывать ее, но она вернется снова.

А еще мята привлекает муравьев и слизней, превращая грядки в их столовую. Если уж очень хочется свежей мяты для чая и коктейлей, сажайте ее строго в горшки или ограничительные контейнеры — иначе рискуете получить вместо ухоженного участка бескрайние мятные заросли.

Ранее был назван цветок, который опаснее борщевика: это токсичное растение есть на многих дачах.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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