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18 июля 2025 в 08:00

Этот цветок опаснее борщевика: токсичное растение на многих дачах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не все красивые цветы безопасны. Некоторые из них представляют настоящую угрозу для жизни человека и опаснее борщевика.

Аконит (борец) — это токсичное растение есть на многих дачах. Оно содержит смертельно опасный алкалоид аконитин. Даже небольшое количество сока, попавшего на кожу, вызывает сильные ожоги и онемение, а при попадании внутрь приводит к параличу дыхания и остановке сердца. Его яркие синие или фиолетовые цветы часто сажают для украшения, не подозревая об опасности.

Особенно это растение опасно для детей и животных, которые могут случайно их попробовать. Если оно растет на вашем участке, лучше немедленно от него избавиться!

Ранее был назван многолетник с шокирующей стойкостью в переменчивое лето, он обожает и ливни, и жару, и холод. Цветет аж до сентября.

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дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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