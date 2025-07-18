Этот цветок опаснее борщевика: токсичное растение на многих дачах

Не все красивые цветы безопасны. Некоторые из них представляют настоящую угрозу для жизни человека и опаснее борщевика.

Аконит (борец) — это токсичное растение есть на многих дачах. Оно содержит смертельно опасный алкалоид аконитин. Даже небольшое количество сока, попавшего на кожу, вызывает сильные ожоги и онемение, а при попадании внутрь приводит к параличу дыхания и остановке сердца. Его яркие синие или фиолетовые цветы часто сажают для украшения, не подозревая об опасности.

Особенно это растение опасно для детей и животных, которые могут случайно их попробовать. Если оно растет на вашем участке, лучше немедленно от него избавиться!

Ранее был назван многолетник с шокирующей стойкостью в переменчивое лето, он обожает и ливни, и жару, и холод. Цветет аж до сентября.