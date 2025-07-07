Шокирующая стойкость: цветок, который обожает и ливни, и жару, и холод

Шокирующая стойкость: цветок, который обожает и ливни, и жару, и холод

Эхинацея пурпурная — идеальный многолетник для нестабильного лета, где затяжные дожди сменяются палящим солнцем. Этот цветок демонстрирует шокирующую стойкость. Он обожает и ливни, и жару, и холод.

Крепкие стебли эхинацеи не полегают под ливнями, а глубокие корни помогают пережить засуху, сохраняя сочные розово-пурпурные цветы с выпуклой сердцевиной, похожие на ромашки-гиганты. Цветет с июля до сентября, привлекая бабочек и пчел даже в непогоду.

Эхинацея не боится перепадов температур (выдерживает от –30°C до +40°C), устойчива к болезням и растет на любой почве — лишь бы не было застоя воды. Для максимальной декоративности сажайте ее на солнце или в легкой полутени, оставляя между кустами 40 см. Раз в 3–4 года делите куртины, чтобы омолодить растения.

Ранее стало известно, какой многолетник растет без подкормок и дополнительных вложений со стороны дачников.