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05 августа 2025 в 15:31

Кефир против слизней — лайфхак для защиты кабачков, который работает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце лета сочные кабачки становятся любимой мишенью для слизней. Простое и доступное средство — кефир или простокваша — поможет защитить урожай без химии.

Кисломолочные продукты излучают специфический запах, который привлекает слизней. На этом эффекте строится действенная ловушка, сообщает корреспондент «Белновостей».

Для ловушек подойдут низкие и широкие емкости — пластиковые контейнеры или обрезанные бутылки. Главное, чтобы бортики были не слишком крутыми, иначе слизни не смогут в них попасть.

Емкости вкапывают в землю рядом с кабачковыми кустами так, чтобы верхний край находился на уровне почвы или чуть ниже. В каждую наливают 1–2 см кефира, простокваши или прокисшего молока.

Устанавливать ловушки лучше ближе к вечеру, когда слизни становятся активнее. Привлечённые кислым запахом, они сползаются к жидкости и тонут в ней, не имея возможности выбраться.

Утром ловушки проверяют, а пойманных слизней просто собирают и утилизируют. Такой способ безопасен для растений, почвы и полезных насекомых, не требует химикатов.

Многие огородники отмечают высокую эффективность этого метода, особенно если регулярно менять содержимое емкостей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начинать использовать ловушки стоит при первых признаках повреждений кабачков слизнями, особенно в сырую погоду.

Для дополнительной защиты полезно мульчировать почву вокруг кустов опилками или хвойным лапником.

Такой простой кефирный прием помогает сохранить кабачки чистыми и здоровыми до сбора урожая. Для усиления эффекта в приманку можно добавить немного дрожжей.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

сады
огороды
советы
слизни
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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