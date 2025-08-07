Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 15:56

Врачи не могут найти Петросяна: куда он пропал, что сказала Брухунова

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках разыскивают юмориста Евгения Петросяна для записи на диспансеризацию, однако он не принимает звонки. Куда пропал Петросян, где он сейчас?

Куда пропал Петросян

Как сообщил NEWS.ru, 79-летний артист весной 2025 года мог переболеть бронхитом, поэтому ему требуются обследования. Журналисты связались с супругой Петросяна Татьяной Брухуновой, однако она заявила, что муж разговаривать не будет, и положила трубку.

Позже стало известно, что юморист отдыхает на побережье Средиземноморья в турецком Белеке.

«Евгений Ваганович проводит отпуск с женой и двумя детьми в пятизвездочном отеле. На здоровье не жалуется, аппетит хороший», — пишет Mash.

В своем аккаунте в соцсетях Брухунова поделилась фотографиями и видео с отдыха, однако не указала, где именно она находится. На снимках можно увидеть пляж, бассейн, также жена юмориста намекнула, что проводит отпуск за границей. Петросяна на кадрах при этом нет.

В сторис Татьяна также уже пожаловалась, что в последние дни ее одолевают разные Telegram-каналы, имея в виду, видимо, распространившиеся слухи о «пропаже» Петросяна. Она отметила, что ничего не комментирует представителям СМИ.

В аккаунте Петросяна нет свежих публикаций, последний пост он сделал 23 июля.

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

С какой проблемой столкнулся Петросян, скрывается ли он от налоговой

В конце июля стало известно, что Минюст России требует 582 тысячи рублей по делу о разделе имущества при разводе Петросяна и Елены Степаненко. Поводом стала не до конца оплаченная экспертиза по оценке имущества — квартир, домов, машин, антиквариата и прочих ценностей.

Бывшие супруги во время расторжения проводили две экспертизы: первую — за 7,5 млн рублей, вторую — за 1,1 млн рублей. Первая была поделена между ними пополам и оплачена полностью, вторая погашена лишь на 50% — деньги перевел Петросян.

Позже Петросян прокомментировал ситуацию, заявив, что у него нет задолженности.

«Видимо, мои адвокаты что-то напутали. Но сегодня уже инцидент разобрали. С моей стороны никаких отказов в оплате не было. Я свою часть оплатил давно, еще пять лет назад», — сказал юморист.

