Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:42

Стало известно местонахождение разыскиваемого Петросяна

Mash: Петросян отдыхает с женой и детьми в турецком пятизвездочном отеле

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Юморист Евгений Петросян вместе с супругой и детьми находится на побережье Средиземноморья в турецком Белеке, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Семья, по их словам, отдыхает в пятизвездочном отеле.

Ранее появилась информация, что сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках не могут дозвониться до Петросяна. Весной 2025 года он перенес бронхит, поэтому ему необходимы регулярные обследования. Брухунова ответила, что муж разговаривать не будет, и положила трубку.

До этого появилась информация о госпитализации певца Александра Розенбаума. Источники уверяют, что артист находится в одной из клиник Москвы, где лечится от инфекционного заболевания. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Тем временем балерина Анастасия Волочкова рассказала, что больше всего ценит в отдыхе в Турции приватность. По ее словам, для нее в поездках это всегда самое главное, она предпочитает останавливаться на отдельных виллах, где ее не видят другие туристы. Балерина отметила, что отдыхала в Турции на всех курортах: в Мармарисе, Бодруме, Кемере, Белеке, Анталье и других.

юмористы
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
дети
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.