Стало известно местонахождение разыскиваемого Петросяна

Юморист Евгений Петросян вместе с супругой и детьми находится на побережье Средиземноморья в турецком Белеке, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Семья, по их словам, отдыхает в пятизвездочном отеле.

Ранее появилась информация, что сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках не могут дозвониться до Петросяна. Весной 2025 года он перенес бронхит, поэтому ему необходимы регулярные обследования. Брухунова ответила, что муж разговаривать не будет, и положила трубку.

До этого появилась информация о госпитализации певца Александра Розенбаума. Источники уверяют, что артист находится в одной из клиник Москвы, где лечится от инфекционного заболевания. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Тем временем балерина Анастасия Волочкова рассказала, что больше всего ценит в отдыхе в Турции приватность. По ее словам, для нее в поездках это всегда самое главное, она предпочитает останавливаться на отдельных виллах, где ее не видят другие туристы. Балерина отметила, что отдыхала в Турции на всех курортах: в Мармарисе, Бодруме, Кемере, Белеке, Анталье и других.