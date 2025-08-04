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04 августа 2025 в 19:20

«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику

Народный артист России Александр Розенбаум Народный артист России Александр Розенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации певца Александра Розенбаума. По данным канала, артист находится в одной из клиник Москвы, где лечится от инфекционного заболевания.

Как сказано в публикации, накануне состояние знаменитости ухудшилось, поэтому его экстренно увезли в клинику. Как отмечает канал, музыканта положили в одно из лучших отделений, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался о боли в колене.

Кроме того, продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. Его жена Елена отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

До этого стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. По информации журналистов, артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.

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