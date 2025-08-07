Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:50

Кто муж и сын Кадышевой, кому посвящена песня «Плывет веночек»

Надежда Кадышева с супругом-музыкантом Александром Костюком и сыном Надежда Кадышева с супругом-музыкантом Александром Костюком и сыном Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Некоторые хиты Надежды Кадышевой пронизаны темой одиночества, и психологи даже опасаются, что взрыв популярности солистки ансамбля «Золотое кольцо» среди молодежи может привести к разводам. О чем песни Кадышевой, как у самой артистки сложилась личная жизнь?

Кому посвящена песня «Плывет веночек», о чем она

В последние месяцы песня «Плывет веночек» стала вирусной и попала в тренды TikTok и других социальных платформ. Сама Кадышева обрела бешеную популярность среди молодежи и с ансамблем «Золотое кольцо» собирает один солд-аут за другим.

Эксперты делают предположения, почему хиты Кадышевой внезапно обрели вторую жизнь. Психотерапевт Алиса Буракова называет ее песни «внутренним якорем» для российских зумеров и миллениалов: по ее мнению, обращение к композициям вроде «Плывет веночек» как к символу родных, близких, детства и дома «помогает компенсировать ощущение потери контроля над настоящим» и обрести базу для собственной идентификации.

«Это особенно важно в эпоху культуры цифрового самоопределения, где молодые люди пресытились фальшивыми, скрипящими от идеальности образами и теперь интуитивно тянутся ко всему неподдельному и правдивому», — сказала Буракова.

В то же время эксперты видят опасность в популярности песен о «несчастной любви». Психолог Сергей Костеренко отметил, что молодые люди обычно слушают не текст, а «выхватывают из него ключевые фразы», которые в дальнейшем оседают в подсознании.

«Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас 70% разводов», — считает Костеренко.

Например, тема одиночества сквозит в той же песне «Плывет веночек» (автор музыки — муж Кадышевой Александр Костюк, автор слов — Евгений Муравьев). По тексту героиня стоит одна на берегу ночной реки, наблюдая, как плывет венок — символ утраченных надежд. Она видит отражение своей мечты, но не может ее достичь — «найти на небе», что подчеркивает ее чувство безысходности.

Веночек также может быть символом упущенной любви, несбывшихся желаний или даже прощания с прошлым (венок часто ассоциируется с концептом памяти).

Достоверно неизвестно, кому или каким событиям посвящена песня «Плывет веночек».

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как сложилась личная жизнь Кадышевой

У самой Кадышевой личная жизнь сложилась успешно: она состоит с браке с Александром Костюком, создателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с 1983 года.

Они познакомились в столовой общежития, где обедали студенты МГМУ и Гнесинки. В последней учился Костюк, который тогда был музыкантом ансамбля «Былина». Именно из-за Костюка Кадышева решила перевестись из МГМУ в Гнесинку.

«Я сохла по нему. Это продолжалось мучительно долго, как мне показалось. Целых четыре года», — рассказывала артистка.

После окончания института Костюк сделал ей предложение. Свадьбу играли в Москве и Мелитополе, где родился музыкант. В 1992 году Костюк и Кадышева обвенчались в православном храме в Сан-Франциско.

27 мая 1984 года у пары родился сын Григорий. Он работает концертным директором родителей, а также иногда выступает на сцене вместе с мамой.

В юношеские годы Кадышева похоронила маму и сестру, но у нее остались дальние родственники.

Читайте также:

Налет ВСУ, пробки на Крымском мосту, задержки поездов: что происходит

Встреча Путина и Трампа: где и когда пройдет, закончится ли СВО, инсайды

Королевская семья Британии: новости, у принца нашли больше тысячи любовниц

Надежда Кадышева
новости
певицы
песни
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.