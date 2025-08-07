Кто муж и сын Кадышевой, кому посвящена песня «Плывет веночек»

Некоторые хиты Надежды Кадышевой пронизаны темой одиночества, и психологи даже опасаются, что взрыв популярности солистки ансамбля «Золотое кольцо» среди молодежи может привести к разводам. О чем песни Кадышевой, как у самой артистки сложилась личная жизнь?

Кому посвящена песня «Плывет веночек», о чем она

В последние месяцы песня «Плывет веночек» стала вирусной и попала в тренды TikTok и других социальных платформ. Сама Кадышева обрела бешеную популярность среди молодежи и с ансамблем «Золотое кольцо» собирает один солд-аут за другим.

Эксперты делают предположения, почему хиты Кадышевой внезапно обрели вторую жизнь. Психотерапевт Алиса Буракова называет ее песни «внутренним якорем» для российских зумеров и миллениалов: по ее мнению, обращение к композициям вроде «Плывет веночек» как к символу родных, близких, детства и дома «помогает компенсировать ощущение потери контроля над настоящим» и обрести базу для собственной идентификации.

«Это особенно важно в эпоху культуры цифрового самоопределения, где молодые люди пресытились фальшивыми, скрипящими от идеальности образами и теперь интуитивно тянутся ко всему неподдельному и правдивому», — сказала Буракова.

В то же время эксперты видят опасность в популярности песен о «несчастной любви». Психолог Сергей Костеренко отметил, что молодые люди обычно слушают не текст, а «выхватывают из него ключевые фразы», которые в дальнейшем оседают в подсознании.

«Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас 70% разводов», — считает Костеренко.

Например, тема одиночества сквозит в той же песне «Плывет веночек» (автор музыки — муж Кадышевой Александр Костюк, автор слов — Евгений Муравьев). По тексту героиня стоит одна на берегу ночной реки, наблюдая, как плывет венок — символ утраченных надежд. Она видит отражение своей мечты, но не может ее достичь — «найти на небе», что подчеркивает ее чувство безысходности.

Веночек также может быть символом упущенной любви, несбывшихся желаний или даже прощания с прошлым (венок часто ассоциируется с концептом памяти).

Достоверно неизвестно, кому или каким событиям посвящена песня «Плывет веночек».

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как сложилась личная жизнь Кадышевой

У самой Кадышевой личная жизнь сложилась успешно: она состоит с браке с Александром Костюком, создателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с 1983 года.

Они познакомились в столовой общежития, где обедали студенты МГМУ и Гнесинки. В последней учился Костюк, который тогда был музыкантом ансамбля «Былина». Именно из-за Костюка Кадышева решила перевестись из МГМУ в Гнесинку.

«Я сохла по нему. Это продолжалось мучительно долго, как мне показалось. Целых четыре года», — рассказывала артистка.

После окончания института Костюк сделал ей предложение. Свадьбу играли в Москве и Мелитополе, где родился музыкант. В 1992 году Костюк и Кадышева обвенчались в православном храме в Сан-Франциско.

27 мая 1984 года у пары родился сын Григорий. Он работает концертным директором родителей, а также иногда выступает на сцене вместе с мамой.

В юношеские годы Кадышева похоронила маму и сестру, но у нее остались дальние родственники.

