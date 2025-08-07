Королевская семья Британии: новости, у принца нашли больше тысячи любовниц

Биограф Эндрю Лауни насчитал у брата короля Карла III, принца Эндрю, больше тысячи любовниц, пишет Daily Mail. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 7 августа?

Что известно о любовницах Эндрю

Источники Лауни утверждают, что принц Эндрю одержим сексом.

«Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — заявили они.

По словам Лауни, еще в юности, когда Эндрю не было и 18 лет, одноклассники в школе-интернате Гордонстаун прозвали его «Развратник Энди».

Похождения принца впечатляли даже финансиста Джеффри Эпштейна, который считается создателем криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

«Он такой же серийный секс-аддикт, как я. По рассказам женщин, с которыми спали мы оба, в постели он какое-то животное. Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, и это при том, что я — король извращений!» — говорил Эпштейн.

Брата короля Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 млн фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Принц Эндрю Фото: Murray Sanders/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

От какой ошибки Карл III предостерег Уильяма

Как пишет RadarOnline, британский король считает, что его огромной ошибкой было недостаточно хорошее отношение к своей семье, и он предостерег от этого своего старшего сына принца Уильяма.

«Пожалуйста, не совершай ту же большую ошибку, которую совершил я», — сказал он ему.

Король призвал Уильяма, чтобы тот поставил своих детей — 11-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи — выше королевского долга, чего, по признанию монарха, он сам не делал в годы своей молодости, будучи отцом.

«Я был настолько поглощен своими королевскими обязанностями, что не оставил достаточно места для своей семьи, но Уильяму это удалось», — заявил Карл III.

Проблемы с балансом между королевским долгом и отцовством были подробно описаны, в частности, в книге Spare — мемуарах его младшего сына принца Гарри, опубликованных в 2023 году.

«Он не был тем отцом, который бесконечно играет в догонялки или бросает мяч до наступления темноты», — написал Гарри.

Герцог Сассекский описал своего отца как эмоционально отстраненного и скованного королевскими обязательствами, сетуя на преданность Чарльза короне, что создавало между ними барьеры.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 7 августа: жителей предупредили об опасности

Ситуация в аэропортах РФ 7 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Кому запретят садиться за руль с 1 сентября: противопоказания, список