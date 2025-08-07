Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:06

Погода в Москве в четверг, 7 августа: жителей предупредили об опасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня до 18:00 в Москве ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозой, предупредил столичный главк МЧС. Что еще известно о погоде в столице в четверг, 7 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 7 августа

В МЧС Москвы предупредили, что дожди начнутся с пяти утра и продолжатся до вечера. В ведомстве жителей и гостей столицы призвали быть осторожными: обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и линии электропередачи, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице в четверг выпадет примерно 10–15 мм осадков, температура воздуха снизится.

«Синоптическая ситуация в столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он пересечет регион с запада на восток, сохраняя в небе плотные поля облаков и вызывая кратковременные дожди, местами ливневого характера», — заявил Леус.

Синоптик отметил, что дожди мешают воздуху прогреться, температура будет держаться от плюс 20 до плюс 22 градусов, а в пятницу днем — от плюс 21 до плюс 23.

Об опасной погоде предупредил и коллега Леуса Евгений Тишковец.

«В четверг на Москву обрушатся ливень с грозой интенсивностью до 13–18 литров дождевой воды на квадратный метр. Это составляет 1/5 от месячной нормы осадков. В сумерках плюс 14–17 градусов, в середине дня посвежеет до плюс 18–21 градуса, что немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст.», — рассказал он.

В департаменте транспорта в связи с прогнозируемыми ливнями рекомендовали пользоваться автобусами, метро и другим городским транспортом, а также быть внимательными за рулем.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сервис «Яндекс.Погода», однако, указывает, что дожди прекратятся после 13 часов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 7 августа

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона с центром над западом акватории Баренцева моря. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, дневной температурный фон изменится мало и останется близким к климатической норме.

«Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 20–25 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — сообщил он.

В пятницу днем местами кратковременный дождь, ночью плюс 12–14 градусов, днем плюс 21–23 градуса.

Анастасия Яланская
А. Яланская
