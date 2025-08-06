Кому запретят садиться за руль с 1 сентября: противопоказания, список

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Кому запретят садиться за руль с 1 сентября, какие болезни в списке?

Кому запретят садиться за руль с 1 сентября

Новый перечень составлен с учетом актуальной версии Международной классификации болезней (МКБ-10). В частности, в него добавлены «общие расстройства психологического развития», включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Действующий до этого список содержал четыре основные категории: психические расстройства, наркологические заболевания, неврологические нарушения и патологии зрения. В обновленной версии из раздела о болезнях глаз исключен термин «ахроматопсия» — теперь используется более общее понятие «аномалии цветового зрения», под которое, в частности, попадает дальтонизм. В остальном принципиальных изменений в перечне нет.

Ахроматопсия представляет собой редкое наследственное заболевание, при котором человек полностью или частично теряет способность различать цвета. Водители с таким диагнозом воспринимают окружающий мир в черно-белых или серых тонах, что может создавать опасность на дорогах.

Всего в перечне медицинских противопоказаний к управлению ТС будет 11 групп заболеваний:

Органические, включая симптоматические психические расстройства;

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

Расстройства настроения (аффективные расстройства);

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

Умственная отсталость;

Общие расстройства психологического поведения;

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

Эпилепсия;

Аномалии цветового зрения;

Слепота бинокулярная.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач-психиатр Дмитрий Стежков рассказал в интервью KP.RU, что для водителей нововведения мало что изменят.

«Кому раньше не давали права — не дадут и теперь. И наоборот. Все решает врач, и все зависит от проявлений заболевания. Если пациент путает или плохо различает какие-то конкретные цвета, за руль его, скорее всего, пустят. А вот та же ахроматопсия — штука сложная. В мире более двух тысяч оттенков серого, и человек с ахроматопсией, на самом деле, неплохо в них разбирается. То есть он в состоянии различать цвета — просто по-своему. Но в стрессовой ситуации, в сложной дорожной обстановке, может „запутаться“, неверно оценить ситуацию — и это приведет к ДТП. Даже при более простых формах дальтонизма возможны неприятные ситуации», — рассказал специалист.

Летом прошлого года Минздрав России переиздал список противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством. Согласно включенным в перечень кодам, в группу заболеваний пункта 5 (расстройства личности ‎и поведения в зрелом возрасте) вошли специфические расстройства личности, расстройства привычек и влечений (лудомания, пиромания, клептомания и прочие) расстройства половой идентификации, расстройства сексуального предпочтения (девиации), а также психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией, и другие.

Примечательно, что в МКБ-11 «расстройства половой идентификации» перестали считать психическим расстройством и отнесли к сексуальному здоровью. Россия отказалась внедрять новый классификатор из-за «несоответствия традиционным ценностям».

