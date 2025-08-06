Удобная и патриотичная: какой должна быть школьная форма по новому ГОСТу

С 1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Какой она должна быть, обязательно ли следовать госстандарту?
Как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу в 2025 году
В 2024 году Минпромторг и Минпросвещения начали разработку нового ГОСТа, который регламентировал бы требования к школьной форме. Во вступившем в силу с июля 2025 года стандарте прописаны некоторые параметры: характеристики ткани, в том числе подкладочной, безопасность фурнитуры (отсутствие острых краев и кромок), соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики: воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.
Новый стандарт устанавливает, что школьная форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на форме государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.
Зачем нужен ГОСТ на школьную форму, обязательно ли ему следовать
Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут пояснил, что введение общего государственного стандарта на школьную форму позволит стереть границы между учениками из семей с разным финансовым положением.
«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — сказал Реут.
ГОСТ призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов. Если производители маркируют одежду как школьную форму, им необходимо соблюдать стандарты нового ГОСТа.
При этом ГОСТы в России обычно носят рекомендательный характер и становятся обязательными только при упоминании в законах, контрактах или техрегламентах.
В Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму в России, и школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом их мнения и родителей.
Как выбрать школьную форму
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы. По информации ведомства, форма должна быть для ребенка удобной в любом положении: при сидении, ходьбе и подвижных играх. При этом одежда должна нравиться школьнику.
В Роспотребнадзоре посоветовали избегать пестрых цветов, выбирать форму из натуральных материалов: хлопок и лен для осени и весны, шерсть и кашемир — для зимы. Синтетические ткани могут быть в составе, но не более 35% для рубашек и 55% для костюмов.
Специалисты рекомендуют купить несколько предметов одежды: две пары брюк или юбок, платьев, сарафанов, две-три однотонные рубашки. Зимой лучше носить пиджаки с подкладом, а для лета иметь рубашки с коротким рукавом. Также школьникам нужна белая рубашка для торжественных мероприятий.
