В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму Минпросвещения: школьная форма стирает границы между учениками из разных семей

Введение общего государственного стандарта на школьную форму позволит стереть границы между учениками из семей с разным финансовым положением, заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут. По его словам, одинаковая форма также поможет коммуникации детей с разным вероисповеданием, передает ТАСС.

Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить, — поделился Реут.

Росстандарт объявил, что с 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов.

Член профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что новый ГОСТ негативно отразится на бюджете семей. Он считает, что внедрение любых стандартов способствует повышению цен.