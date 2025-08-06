Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 13:53

В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму

Минпросвещения: школьная форма стирает границы между учениками из разных семей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Введение общего государственного стандарта на школьную форму позволит стереть границы между учениками из семей с разным финансовым положением, заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут. По его словам, одинаковая форма также поможет коммуникации детей с разным вероисповеданием, передает ТАСС.

Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить, — поделился Реут.

Росстандарт объявил, что с 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов.

Член профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что новый ГОСТ негативно отразится на бюджете семей. Он считает, что внедрение любых стандартов способствует повышению цен.

Россия
Минпросвещения
школы
форма
дети
