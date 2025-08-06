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06 августа 2025 в 12:48

В России расширят список запрещающих вождение авто болезней

Обновленный перечень противопоказаний для вождения вступит в силу с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов. Изменения затронут федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и приведут к расширению списка запрещающих заболеваний.

Новый перечень составлен с учетом актуальной версии Международной классификации болезней (МКБ-10). В частности, в него добавлены «общие расстройства психологического развития», включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Действующий до этого список содержал четыре основные категории: психические расстройства, наркологические заболевания, неврологические нарушения и патологии зрения. В обновленной версии из раздела о болезнях глаз исключен термин «ахроматопсия» — теперь используется более общее понятие «аномалии цветового зрения».

Ахроматопсия представляет собой редкое наследственное заболевание, при котором человек полностью или частично теряет способность различать цвета. Водители с таким диагнозом воспринимают окружающий мир в черно-белых или серых тонах, что может создавать опасность на дорогах. Новые правила вступят в силу осенью 2025 года.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

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