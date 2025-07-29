«Не переплюнула Пугачеву»: экс-продюсер Киркорова о Кадышевой Продюсер Дзюник: Кадышева не смогла обогнать Пугачеву по популярности

Певица Надежда Кадышева на нынешней волне успеха не смогла обогнать Аллу Пугачеву, поделился мнением с NEWS.ru экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что место Пугачевой последние 30–40 лет так и не смог никто занять.

Кадышева не переплюнула Пугачеву, Пугачеву 70–80-х и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом «Да!» (четырнадцатый студийный альбом артистки, вышедший в 1998 году. — NEWS.ru) я могу слушать постоянно, — сказал Дзюник.

Продюсер назвал всплеск успеха Кадышевой «ломовым», временным явлением, которое, вероятно, скоро закончится. Дзюник объяснил интерес к артистке искренностью ее песен и популярностью народного направления, хотя, по его словам, Кадышева не совсем «народница», правильно относить ее музыку к жанру «городской романс».

В последнее время Кадышева очень популярна у зумеров. Она выступает только на больших площадках, ее гонорар вырос до 20 млн рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин разгадал секрет успеха Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов. По его словам, молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива, поэтому в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты.