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31 июля 2025 в 14:39

Насекомое размером с человеческого ребенка нашли в одной стране

Новым самым тяжелым насекомым Австралии стал 40-сантиметровый палочник

Фото: Angus Emmott/James Cook University

В Австралии открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров, сообщает The Guardian. По данным издания, этот вид насекомых может стать самым тяжелым на континенте, сместив с первого места гигантского таракана-носорога.

Новый вид длиной 40 сантиметров, названный Acrophylla alta, был обнаружен на большой высоте на плато Атертон на севере Квинсленда, и ученые заявили, что среда обитания может быть одной из причин его больших размеров, — говорится в материале.

Профессор Ангус Эммотт, исследователь из австралийского университета Джеймса Кука, рассказал, что сделать открытие ему помогло сообщение в социальных сетях — фотография неизвестного ранее палочника, отправленная подписчиком. Эммотт и его коллега Росс Коупленд отправились на поиски насекомого.

После многих ночей поисков им все уже удалось найти крупную самку палочника. Она летала так высоко, что ученым пришлось использовать длинную палку, чтобы спустить ее вниз и поймать. По его мнению, столь внушительный размер и масса тела насекомого могут быть обусловлены нуждой сохранять тепло, так как живет оно в «прохладной и влажной среде».

Следующим шагом в изучении вида является поиск самца, что является непростой задачей. Самцы палочников, как правило, значительно меньше самок и визуально отличаются от них настолько, что в некоторых случаях пары описывались как представители разных видов.

Ранее сообщалось, что на территории США зафиксировано стремительное распространение нового вида клещей, укус которых может спровоцировать редкую форму аллергии — непереносимость красного мяса. По оценке специалистов, речь идет о десятках, а возможно, и сотнях тысяч случаев.

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