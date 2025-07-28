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28 июля 2025 в 17:09

Цветок-защитник: вот почему вам на даче нужна настурция

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настурция — не только яркое украшение сада, но и настоящий помощник для огородника. Это растение отпугивает вредителей, привлекает полезных насекомых и даже улучшает почву вокруг себя.

Настурцию легко вырастить из семян — просто посеять в открытый грунт после заморозков. Она любит солнце, не боится бедной почвы и не требует частых поливов. Отлично растет у забора, вдоль грядок или в подвесных кашпо. Настурция защищает капусту от тли и белянки, а картошку — от колорадского жука. А еще её листья и цветки съедобны — ими украшают салаты и бутерброды. Цветет до самых заморозков.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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