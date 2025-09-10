В Германии немцев «терроризировал» слизень

Жильцы многоквартирного дома в Баварии вызвали полицию после того, как ночью в их двери постоянно кто-то звонил, сообщает The Guardian. Нарушителем спокойствия оказался обычный слизень, который ползал по панели с кнопками звонка и оставлял за собой следы слизи.

Сначала жильцы думали, что в дом пробрались подростки, однако ни один человек датчиком движения зафиксирован не был. Следов других животных также не было найдено. И тогда прибывшая полиция нашла слизня. «Преступника» аккуратно перенесли на газон, объяснив границы территории.

Ранее в Ирландии 73-летняя пчеловод скончалась после нападения пчел на ее пасеке, ее муж тоже пострадал от укусов. Женщину доставили в больницу на вертолете, но врачи не смогли ее спасти. Супруги много лет занимались пчеловодством и получали награды за мед высокого качества.

До этого жители Подмосковья начали сообщать о появлении на дачных участках южнорусских тарантулов. Арахнолог Федор Мартыновченко связал их активность с потеплением, уточнив, что пауки не смертельно опасны для человека — укус может вызвать только локальную боль и воспаление.