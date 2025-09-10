Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:47

В Германии немцев «терроризировал» слизень

В Баварии жители дома вызвали полицию из-за звонящего в двери слизня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жильцы многоквартирного дома в Баварии вызвали полицию после того, как ночью в их двери постоянно кто-то звонил, сообщает The Guardian. Нарушителем спокойствия оказался обычный слизень, который ползал по панели с кнопками звонка и оставлял за собой следы слизи.

Сначала жильцы думали, что в дом пробрались подростки, однако ни один человек датчиком движения зафиксирован не был. Следов других животных также не было найдено. И тогда прибывшая полиция нашла слизня. «Преступника» аккуратно перенесли на газон, объяснив границы территории.

Ранее в Ирландии 73-летняя пчеловод скончалась после нападения пчел на ее пасеке, ее муж тоже пострадал от укусов. Женщину доставили в больницу на вертолете, но врачи не смогли ее спасти. Супруги много лет занимались пчеловодством и получали награды за мед высокого качества.

До этого жители Подмосковья начали сообщать о появлении на дачных участках южнорусских тарантулов. Арахнолог Федор Мартыновченко связал их активность с потеплением, уточнив, что пауки не смертельно опасны для человека — укус может вызвать только локальную боль и воспаление.

слизни
Германия
немцы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.