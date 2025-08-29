В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков

Жители юга Подмосковья начали замечать на своих дачных участках крупных волосатых пауков, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как пояснил арахнолог Федор Мартыновченко, это южнорусские тарантулы, появление которых может быть связано с потеплением.

Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление, — отметил Мартыновченко.

Специалист уточнил, что пауки не представляют смертельной опасности для человека. По его словам, их укус может вызвать локальную боль и воспаление, но без серьезных осложнений.

Ранее Урал признали самым клещевым регионом России, где за сезон зафиксировали 45,6 тысячи укусов. На втором месте оказалась Москва с 16,1 тысячи случаев, на третьем — Сибирь с 8,6 тысячи обращений. Всего с января по июль на анализ поступило свыше 87 тысяч клещей, что на 15% превысило показатели прошлого года. Пик активности насекомых пришелся на май.

До этого эколог Сергей Бурмистров предупредил об осенних опасностях в столичном регионе, включая гадюк, лосей и шершней. По его словам, змеи выползают на прогретые участки из-за холодных ночей, а лоси могут быть агрессивны при провокации. Особенно опасны укусы шершней из-за аллергических реакций и атаки на лицо и шею.