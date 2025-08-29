День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 21:52

В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков

Южнорусские тарантулы появились на дачных участках Подмосковья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители юга Подмосковья начали замечать на своих дачных участках крупных волосатых пауков, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как пояснил арахнолог Федор Мартыновченко, это южнорусские тарантулы, появление которых может быть связано с потеплением.

Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление, — отметил Мартыновченко.

Специалист уточнил, что пауки не представляют смертельной опасности для человека. По его словам, их укус может вызвать локальную боль и воспаление, но без серьезных осложнений.

Ранее Урал признали самым клещевым регионом России, где за сезон зафиксировали 45,6 тысячи укусов. На втором месте оказалась Москва с 16,1 тысячи случаев, на третьем — Сибирь с 8,6 тысячи обращений. Всего с января по июль на анализ поступило свыше 87 тысяч клещей, что на 15% превысило показатели прошлого года. Пик активности насекомых пришелся на май.

До этого эколог Сергей Бурмистров предупредил об осенних опасностях в столичном регионе, включая гадюк, лосей и шершней. По его словам, змеи выползают на прогретые участки из-за холодных ночей, а лоси могут быть агрессивны при провокации. Особенно опасны укусы шершней из-за аллергических реакций и атаки на лицо и шею.

пауки
Подмосковье
потепление
москвичи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
«Неучи с Банковой»: Захарова указала на безграмотность киевских властей
Правительство скорректировало правила призыва на военную службу
Мужчину с трендовым «гвоздем» от Cartier задержали во Внуково
Бабье лето или морозы? Синоптики «убили» новым прогнозом погоды на сентябрь
Пловец пропал в Босфоре, альпинистка застряла на горе: главные ЧП за неделю
«Мы напомним про это»: Зеленский пытается диктовать свои условия Трампу
Забудьте о простуде с этой хреновиной с клюквой: рецепт внутри
Венгрия может сорвать планы Евросоюза по Украине
Готовлю настоящий ткемали с мятой и чабрецом по-грузински
Минобороны РФ завершило создание системы единого воинского учета
Мед творит чудеса! Нежный ткемали на зиму
Как выбрать идеальное одеяло: гид по материалам и наполнителям
Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США
В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков
Назван человек, которого Трамп считает подстрекателем революции в США
Дыня превращает маринованные огурцы в шедевр! Попробуйте сами
Водолазы подняли со дна Ладоги 3,5 тонны боеприпасов
В Индии стая обезьян загрызла фермера
Франция и Германия хотят увеличить поставки одного вида вооружений Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.