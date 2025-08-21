Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:21

Эколог назвал животных, которые могут быть опасны в Подмосковье осенью

Эколог Бурмистров: осенью в Подмосковье стоит опасаться гадюк и лосей

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В столичном регионе осенью опасность могут представлять гадюки и лоси, рассказал «Москве 24» начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Он добавил, что среди насекомых такими можно назвать шершней.

Осенью возрастает риск встречи с гадюкой. Ночи становятся холодными, поэтому днем змеи стараются выползать на места, которые хорошо прогреваются<…> Лось вряд ли начнет сам нападать на человека. Главное — не нужно его провоцировать, — предупредил Бурмистров.

Шершни похожи на крупную осу, которыми они питаются. Осы же слетаются к палаткам с фруктами, рассказал он.

Укус шершней очень болезненный и чреват развитием серьезных аллергических реакций, сказал он. Эти насекомые выбирают для укуса лицо и шею.

Ранее Бурмистров заявил, что при встрече с лисой не следует подходить к ней. По его словам, обычно эти животные стараются избегать контакта, поэтому лучше смотреть на них издалека.

лоси
экологи
Подмосковье
Россия
