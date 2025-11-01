Неизвестное насекомое укусило россиянку во время отдыха в Египте

Российская туристка получила серьезную гематому после укуса неизвестного насекомого во время отдыха в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшая предположила, что нападавшим был верблюжий паук, атаковавший ее во время ужина в баре на пляже.

Инцидент произошел во время ужина в пляжном баре после наступления темноты. По словам туристки, гематома начала стремительно увеличиваться в размерах. Местный медик не смог точно определить источник укуса, однако россиянке удалось снять воспаление с помощью египетских мазей.

Как отмечает источник, верблюжьи пауки длиной до 15 см часто встречаются на египетских курортах и активизируются в ночное время. Несмотря на устрашающий вид, они не ядовиты, но их укусы могут вызывать сильное воспаление из-за остатков гниющей пищи в челюстях, что потенциально приводит к инфицированию раны.

Ранее российские туристы рассказали, что крупные змеи длиной до двух метров заполонили территории отелей и пляжей на популярном курорте Шри-Ланки. По их словам, пресмыкающиеся выползают из джунглей и свободно передвигаются между лежаками и бассейнами. Отдыхающим приходится буквально «делить» зону отдыха со змеями, а персонал отелей не спешит принимать меры и лишь наблюдает за происходящим.