Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:45

Неизвестное насекомое укусило россиянку во время отдыха в Египте

Верблюжий паук Верблюжий паук Фото: W. Layer/blickwinkel/Global Look Press

Российская туристка получила серьезную гематому после укуса неизвестного насекомого во время отдыха в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшая предположила, что нападавшим был верблюжий паук, атаковавший ее во время ужина в баре на пляже.

Инцидент произошел во время ужина в пляжном баре после наступления темноты. По словам туристки, гематома начала стремительно увеличиваться в размерах. Местный медик не смог точно определить источник укуса, однако россиянке удалось снять воспаление с помощью египетских мазей.

Как отмечает источник, верблюжьи пауки длиной до 15 см часто встречаются на египетских курортах и активизируются в ночное время. Несмотря на устрашающий вид, они не ядовиты, но их укусы могут вызывать сильное воспаление из-за остатков гниющей пищи в челюстях, что потенциально приводит к инфицированию раны.

Ранее российские туристы рассказали, что крупные змеи длиной до двух метров заполонили территории отелей и пляжей на популярном курорте Шри-Ланки. По их словам, пресмыкающиеся выползают из джунглей и свободно передвигаются между лежаками и бассейнами. Отдыхающим приходится буквально «делить» зону отдыха со змеями, а персонал отелей не спешит принимать меры и лишь наблюдает за происходящим.

туристы
укусы
насекомое
пауки
россияне
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Парень в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.