Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке

Крупные змеи заполонили территории отелей и пляжные лежаки на популярном курорте Шри-Ланки, сообщили российские туристы Telegram-каналу SHOT. По словам отдыхающих, пресмыкающиеся длиной до двух метров свободно перемещаются по территории курортных зон, приползая из близлежащих джунглей.

Туристы отмечают, что вынуждены буквально «сражаться» за лежаки с неожиданными соседями, которые активно осваивают курортную инфраструктуру. Местный персонал практически не реагирует на подобные инциденты и не предпринимает мер по устранению непрошеных гостей.

Как поясняют герпетологи, скорее всего речь идет о восточных крысиных змеях, которые отличаются крупными размерами, но не представляют смертельной опасности для человека. Несмотря на устрашающий внешний вид, эти рептилии не являются ядовитыми, хотя их появление действительно может вызвать панику среди отдыхающих.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в подмосковном городе Пушкино у 15-летнего юноши обнаружили и изъяли опасных змей. В качестве домашних животных школьник держал среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Каждая из них несет в себе смертельную опасность для человека.