Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 17:07

Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке

Двухметровые крысиные змеи заполонили отели Шри-Ланки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупные змеи заполонили территории отелей и пляжные лежаки на популярном курорте Шри-Ланки, сообщили российские туристы Telegram-каналу SHOT. По словам отдыхающих, пресмыкающиеся длиной до двух метров свободно перемещаются по территории курортных зон, приползая из близлежащих джунглей.

Туристы отмечают, что вынуждены буквально «сражаться» за лежаки с неожиданными соседями, которые активно осваивают курортную инфраструктуру. Местный персонал практически не реагирует на подобные инциденты и не предпринимает мер по устранению непрошеных гостей.

Как поясняют герпетологи, скорее всего речь идет о восточных крысиных змеях, которые отличаются крупными размерами, но не представляют смертельной опасности для человека. Несмотря на устрашающий внешний вид, эти рептилии не являются ядовитыми, хотя их появление действительно может вызвать панику среди отдыхающих.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в подмосковном городе Пушкино у 15-летнего юноши обнаружили и изъяли опасных змей. В качестве домашних животных школьник держал среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Каждая из них несет в себе смертельную опасность для человека.

Шри-Ланка
туристы
змеи
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
«Приползут обратно»: Певцов о Хаматовой, «ждунах», уехавших звездах и СВО
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.