Полиция изъяла у подростка ядовитых змей

В подмосковном городе Пушкино у 15-летнего юноши обнаружили и изъяли опасных змей, сообщили в прокуратуре Московской области. В качестве домашних животных школьник держал среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Каждая из них несет в себе смертельную опасность для человека.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетний проживает с бабушкой и дедушкой в частном доме. Общественные организации уведомили правоохранительные органы о факте содержания опасных рептилий без соответствующих разрешений.

Подчеркивается, что содержание и уход за такими змеями допускаются исключительно при наличии специального образования и соответствующей лицензии, которых у несовершеннолетнего нет. Кроме того, у змей отсутствовали ветеринарные паспорта и другие необходимые документы. Всех рептилий конфисковали и передадут в специализированное учреждение.

