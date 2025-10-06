Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:21

Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла

В Хорватии гадюка скончалась от высокой дозы алкоголя в крови жертвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хорватии гадюка скончалась после укуса нетрезвого мужчины, не выдержав высокой концентрации алкоголя в его крови, сообщает News Bar. Инцидент произошел, когда 42-летний Штеф Радулич во время прогулки случайно приблизился к змее, и та укусила его за ногу. Ветеринарная экспертиза установила, что уровень спирта в крови рептилии достиг 5,1 г/кг, что и стало причиной ее гибели.

Местные гадюки просто не приспособлены к такой концентрации алкоголя в крови своей «добычи». Особенно в два часа дня. Это просто несовместимо с жизнью, — пояснил доктор Мате Дрнич.

При этом яд змеи не оказал вредного воздействия на самого мужчину — медики предположили, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин. Пострадавший в шутливой форме отметил, что теперь получит официальное подтверждение спасения жизни благодаря алкоголю, чтобы прекратить домашние споры на эту тему.

Ранее в Китае спасли женщину, которая провела более двух суток в колодце, кишащем змеями. Пострадавшая упала во время прогулки и не могла самостоятельно выбраться из-за особенностей конструкции.

змеи
Хорватия
отравления
алкоголь
