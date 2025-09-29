Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:07

Женщина провела 54 часа в колодце со змеями, пока ее не спасли

SCMP: китаянка 54 часа держалась на плаву в колодце со змеями и ждала спасения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае спасли женщину, которая провела более двух суток в колодце, кишащем змеями, сообщает South China Morning Post. Пострадавшая упала во время прогулки и не могла самостоятельно выбраться из-за особенностей конструкции.

По данным издания, женщина по фамилии Цинь пропала 13 сентября во время прогулки, и родственники сразу заметили ее отсутствие, но вместо обращения к спасателям сперва попытались найти ее самостоятельно. На следующий день они заявили об исчезновении, и лишь 15 сентября на место прибыли спасатели с дроном, оснащенным тепловизором. Во время поисков спасатели внезапно услышали слабый крик о помощи.

Нашли пострадавшую в колодце, скрытом под густой растительностью. На протяжении 54 часов она была вынуждена постоянно удерживаться на плаву, цепляясь за трещины в стенах колодца. Все это время пропавшую кусали комары и водяные змеи. После спасения женщину доставили в больницу с двумя переломами ребер, частичным коллапсом легкого и серьезными повреждениями рук. Врачи сообщают, что ее жизни сейчас ничего не угрожает, а состояние стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что 31-летний турист хотел сделать фото и погиб в китайской провинции Сычуань при попытке взойти на гору Нама высотой 5588 метров. Он не имел достаточного опыта и отстегнулся от группы, чтобы сделать фотографию своих друзей.

Китай
змеи
происшествия
колодцы
падения
переломы
