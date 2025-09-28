Альпинист хотел сделать фото и упал со склона на высоте около 5500 метров JN: альпинист умер после падения со склона на высоте около 5500 метров в Китае

В провинции Сычуань в Китае погиб 31-летний турист, который пытался взойти на гору Нама высотой 5588 метров, сообщает Jimu News. Он не имел достаточного опыта. Трагедия случилась на высоте примерно 5500 метров, когда мужчина отстегнулся от группы, чтобы сделать фотографию своих друзей.

Во время попытки сделать селфи он потерял равновесие и начал скатываться по ледяному склону. Ухватиться за что-либо у него не получилось, и падение продолжилось. До настоящего времени его так и не удалось обнаружить.

Ранее российский турист Андрей Орлов провел трое суток на отвесной скале в казахстанских горах без пищи и воды. Его спутник Акмаль Махкамов из Узбекистана погиб. Молодые люди совершали восхождение на пик Сайрамский высотой 4238 метров. Они выбрали сложный маршрут без необходимого снаряжения и без сопровождения профессионального гида. В поисковой операции участвовали скалолазы из федерации альпинизма, егеря и 18 спасателей. В ходе поисков с Орловым удалось установить голосовую связь.

В Крыму были спасены двое туристов-альпинистов, которые застряли на горе Ильяс-Кая. Мужчины решили преодолеть сложный маршрут без помощи профессионального гида. Они оказались в ловушке на ключевом участке альпинистского маршрута «Вертикаль». К моменту прибытия спасателей туристы были сильно измотаны, но не получили физических повреждений. Специалисты использовали специальное снаряжение и страховочные системы для эвакуации мужчин к подножию горы.