Застрявших на горе туристов-альпинистов спасли в Крыму

В Крыму спасли двоих туристов-альпинистов, застрявших на горе Ильяс-Кая, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на правительство Севастополя. Мужчины решили преодолеть сложный маршрут без услуг профессионального гида.

Туристы оказались в ловушке на ключевом участке альпинистского маршрута «Вертикаль». На момент прибытия спасателей они были измотаны.

При этом мужчины не пострадали. Спасатели с помощью специального снаряжения и страховочных систем эвакуировали их к подножию горы.

Ранее в Сочи спасатели вывели из каньона реки Куапсе заблудившихся туристов с шестимесячным малышом. Семья из Тульской области потерялась, гуляя по водопадам в Мамедовом ущелье.

До этого в Таджикистане спасли сломавшего ногу в горах россиянина Антона Телицина. Турист получил травму при падении с высоты. Спасатели нашли его с помощью спутниковых координат.