Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:04

Застрявших на горе туристов-альпинистов спасли в Крыму

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Крыму спасли двоих туристов-альпинистов, застрявших на горе Ильяс-Кая, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на правительство Севастополя. Мужчины решили преодолеть сложный маршрут без услуг профессионального гида.

Туристы оказались в ловушке на ключевом участке альпинистского маршрута «Вертикаль». На момент прибытия спасателей они были измотаны.

При этом мужчины не пострадали. Спасатели с помощью специального снаряжения и страховочных систем эвакуировали их к подножию горы.

Ранее в Сочи спасатели вывели из каньона реки Куапсе заблудившихся туристов с шестимесячным малышом. Семья из Тульской области потерялась, гуляя по водопадам в Мамедовом ущелье.

До этого в Таджикистане спасли сломавшего ногу в горах россиянина Антона Телицина. Турист получил травму при падении с высоты. Спасатели нашли его с помощью спутниковых координат.

альпинисты
спасатели
Крым
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.