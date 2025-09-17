Российский турист едва не повторил судьбу Наговициной в горах Казахстана Российский турист Орлов провел три дня в горах Казахстана без воды и еды

Российский турист Андрей Орлов провел три дня на отвесной скале в горах Казахстана без воды и еды, сообщает SHOT. Его друг Акмаль Махкамов из Узбекистана погиб.

Молодые люди покоряли пик Сайрамский высотой 4238 метров. Они двигались по сложному маршруту без специальной экипировки и гида. В экстренные службы обратились родственники туристов, когда они не вернулись к назначенному времени.

На поиски выдвинулись скалолазы из Федерации альпинизма, егеря и 18 спасателей. В операции задействовали вертолет «Казавиаспаса» и дроны. В ходе поисков с Орловым установили голосовой. Махкамов к тому моменту сорвался и погиб.

Подлететь к россиянину вертолет не смог из-за сложного рельефа. Спасатели пешком отправились на помощь туристу и сняли его со скалы. Тело погибшего подняли из ущелья.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке и все спасательные операции прекращены. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров. Все видеоматериалы осмотра передадут сыну спортсменки.