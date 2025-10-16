Житель Иркутска провалился в колодец и попал в больницу с переломом

Житель Иркутска провалился в колодец прямо в центре города, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Он также опубликовал запись произошедшего с камеры видеонаблюдения. По данным источника, в результате мужчину госпитализировали с переломом ноги.

На опубликованных кадрах видно, что как только россиянин наступил на крышку люка, она перевернулась, и нога мужчины провалилась вниз. Выбраться ему помогли друзья. При этом местные жители утверждают, что спустя сутки опасный люк так и не отремонтировали.

Ранее в Москве госпитализировали рабочего, которого придавило плитой. Мужчина находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, во время демонтажа асфальтового покрытия из-за вибрации обрушились перекрытия на первом этаже реабилитационного центра.

Тем временем в США житель штата Аризона Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения в результате несчастного случая на производстве. Рабочего раздавила бетономешалка, его тело нашел начальник. Мужчина был отцом двоих детей, у него осталась жена.