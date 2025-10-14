Придавленного плитой рабочего госпитализировали в Москве

В Тимирязевском районе Москвы госпитализировали рабочего, которого придавило плитой в ходе строительных работ, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. ЧП произошло на улице Вучетича. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, во время демонтажа асфальтового покрытия из-за вибрации обрушились перекрытия на первом этаже реабилитационного центра. Пострадавший, провалившись в полуподвальное помещение, оказался под завалом. Прибывшие на место спасатели извлекли мужчину и передали врачам.

Ранее в МГТУ имени Баумана сотрудника вуза насмерть придавило лифтом. Предварительная версия случившегося — несчастный случай.

До этого рабочий на одной из строительных площадок в столице Бурятии Улан-Удэ погиб в результате несчастного случая. На него упала арматура.