Молодой отец погиб под тяжестью бетономешалки в свой день рождения

Житель штата Аризона в Соединенных Штатах Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения в результате несчастного случая на производстве, сообщает издание People. По его информации, рабочего раздавила бетономешалка. Мужчина был отцом двоих детей, у него осталась жена.

Молодая вдова вспоминает своего мужа Омара Киуи, погибшего в результате несчастного случая на производстве в свой день рождения на прошлой неделе, — говорится в публикации.

Уточняется, что тело Киуи обнаружил его начальник. Когда на место прибыли медики, мужчина уже был мертв. При этом полиция не увидела злого умысла в произошедшем.

Как рассказала вдова Киуи Алексия Мангарей, в день трагедии она купила большой торт и ждала мужа дома вместе с детьми. Через некоторое время она увидела в соцсетях пост о промышленной аварии.

Ранее в Тимирязевском районе Москвы госпитализировали рабочего, которого придавило плитой в ходе строительных работ. Инцидент произошел на улице Вучетича. Мужчина находится в тяжелом состоянии.