Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 08:29

Молодой отец погиб под тяжестью бетономешалки в свой день рождения

В США бетономешалка раздавила отца двоих детей в его 26-й день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель штата Аризона в Соединенных Штатах Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения в результате несчастного случая на производстве, сообщает издание People. По его информации, рабочего раздавила бетономешалка. Мужчина был отцом двоих детей, у него осталась жена.

Молодая вдова вспоминает своего мужа Омара Киуи, погибшего в результате несчастного случая на производстве в свой день рождения на прошлой неделе, — говорится в публикации.

Уточняется, что тело Киуи обнаружил его начальник. Когда на место прибыли медики, мужчина уже был мертв. При этом полиция не увидела злого умысла в произошедшем.

Как рассказала вдова Киуи Алексия Мангарей, в день трагедии она купила большой торт и ждала мужа дома вместе с детьми. Через некоторое время она увидела в соцсетях пост о промышленной аварии.

Ранее в Тимирязевском районе Москвы госпитализировали рабочего, которого придавило плитой в ходе строительных работ. Инцидент произошел на улице Вучетича. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

США
рабочие
погибшие
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии объяснили, почему стране важно сотрудничать с Россией
«Опасные вещи»: россиян предупредили об угрозах «ветряночных вечеринок»
Ozon: курьеры считают возможным применить свой опыт в других профессиях
Украинского комбрига назвали виновным в мясорубке с сотней погибших
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Сирии
В НАТО решили не обсуждать поставки Tomahawk Украине
Командование ВСУ устроило зачистку неугодных бойцов под Сумами
Россияне рассказали о частых поломках китайских машин Geely
Страшное ДТП с фурой унесло жизни двоих человек
«Политический инструментарий»: Захарова обрушилась на Нобелевскую премию
Стало известно, на чем Пугачева продолжает зарабатывать в России
Россиянку оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу ее собаки
Эксперт рассказала, как борщ может навредить организму
Авария погрузила целый российский город во мрак
Водителей предупредили, что с 2026 года на дорогах появятся новые знаки
В НАТО решили изменить правила применения оружия против России
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Раскрыто, как повлияла отмена виз на поездки россиян в Китай
Гид по осенней охоте на утку в Московской области в 2025 году
Сексуальная эксплуатация ученика закончилась для учителя тюрьмой на 20 лет
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.