21 декабря 2025 в 10:28

МИД России обвинил Хорватию в выборе преступного режима

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хорватия выбрала сторону преступного режима в украинском конфликте, заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Загреб активно поставляет Киеву военную технику, а также принимает на реабилитацию военнослужащих украинской армии.

Сегодня Хорватия, как и ее союзники, заняла сторону преступного киевского режима, осуществляет поставки военной техники на Украину, принимает на реабилитацию украинских боевиков, не мешает хорватским наемникам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, — сказал Пилипсон.

Он добавил, что Хорватия строго следует милитаристскому курсу Европейского союза и участвует в русофобской кампании. Это обусловлено тем, что страна «плотно вмонтирована» в объединение.

Пилипсон также высказался об атаках беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море. По его мнению, это можно расценить как попытку властей Украины сорвать процесс мирных переговоров по урегулированию кризиса.

