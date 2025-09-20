«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 21:49

Российский борец проиграл в финале чемпионата мира

Российский борец Саргсян завоевал серебро на чемпионате мира в Загребе

Артур Саргсян Артур Саргсян Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе, уступив в финале иранскому спортсмену Мохаммадхади Сарави, передает ТАСС. Соревнования в весовой категории до 97 кг завершились 21 сентября, где спортсмен добавил в копилку сборной четвертую серебряную награду.

27-летний Саргсян превзошел свой результат в 2021 году, когда он стал бронзовым призером мирового первенства. На данный момент сборная России, выступающая под флагом Объединенного мира борьбы, завоевала девять медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые. Чемпионат мира завершится 21 сентября.

Ранее Хорватия аннулировала визу борцу греко-римского стиля Эмину Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.

единоборства
чемпионаты мира
Загреб
медали
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Памятник советской эпохе может появиться в Череповце
Участник «Интервидения» от ОАЭ спел «Калинку»
Посол Мирошник ответил стихами на призыв Ющенко «идти на Москву»
Назван победитель «Интервидения-2025»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 сентября 2025 года
Стивен Кинг: 78 лет, пугающих мир
Стало известно, где пройдет следующее «Интервидение»
Топ-10 мифов об интимной близости: сексолог о том, что вы боялись спросить
Участник «Интервидения» из КНР раскрыл, с кем из артистов из РФ хочет спеть
Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл
Участница «Интервидения» от Белоруссии представила песню о своих страхах
Певица из США выбыла, SHAMAN без оценки: фото с «Интервидения-2025»
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.