Российский борец проиграл в финале чемпионата мира Российский борец Саргсян завоевал серебро на чемпионате мира в Загребе

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе, уступив в финале иранскому спортсмену Мохаммадхади Сарави, передает ТАСС. Соревнования в весовой категории до 97 кг завершились 21 сентября, где спортсмен добавил в копилку сборной четвертую серебряную награду.

27-летний Саргсян превзошел свой результат в 2021 году, когда он стал бронзовым призером мирового первенства. На данный момент сборная России, выступающая под флагом Объединенного мира борьбы, завоевала девять медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые. Чемпионат мира завершится 21 сентября.

Ранее Хорватия аннулировала визу борцу греко-римского стиля Эмину Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.