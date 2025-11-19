Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной весь сад в гирляндах ярких соцветий. Многолетник-чудо, который не нужно поливать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гелихризум — тот самый многолетник, который подарит вашему саду не просто цветение, а настоящий фейерверк красок с начала лета и до первых осенних заморозков. Его часто называют «бессмертником» за удивительную стойкость: даже в срезке эти цветки сохраняют свою декоративность и яркость месяцами, словно застывшие солнечные лучи. Но главное волшебство раскрывается в саду — кустики, усыпанные махровыми соцветиями всех оттенков от нежно-лимонного до пурпурного, действительно напоминают гирлянды, озаряющие клумбу мягким сиянием.

Это растение — идеальный выбор для тех, кто ценит в садовых культурах неприхотливость и эффектность. Посадите его на самом солнечном, хорошо прогреваемом участке с легким дренированным грунтом — и оно будет годами радовать вас, практически не требуя внимания. Уход предельно прост: полив только в засушливые периоды, одна-две подкормки за сезон комплексным минеральным удобрением и своевременное удаление увядших соцветий для стимуляции новой волны цветения. Гелихризум морозостоек, но в регионах с суровыми зимами легкое укрытие лапником будет нелишним. Он великолепен в бордюрах, рокариях и в качестве яркого акцента в миксбордерах, а букеты из него напомнят о лете долгими зимними вечерами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Посев в ноябре в тень: этот цветок взойдет без солнечного света
Общество
Посев в ноябре в тень: этот цветок взойдет без солнечного света
Цветет 120 дней, зимует без укрытия: многолетник для украшения дачи с июня до октября
Общество
Цветет 120 дней, зимует без укрытия: многолетник для украшения дачи с июня до октября
Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков
Лиловая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите в ноябре — в мае сотни нежных бусин украсят ваш сад
Общество
Лиловая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите в ноябре — в мае сотни нежных бусин украсят ваш сад
Хризантемы в ноябре: как и когда правильно укрыть на зиму, чтобы сохранить растения
Общество
Хризантемы в ноябре: как и когда правильно укрыть на зиму, чтобы сохранить растения
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика
«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей
Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября
На Украине начали перекрывать дороги и жечь блокпосты
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Стало известно, какие бронежилеты ГК «Пикет» поставила Минобороны
Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов
Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь
Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Сирены гремели по всей Украине
Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства
Министр армии США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Беременная кошка во сне: толкование видения для женщин и мужчин
Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября
Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи
Командование ВСУ оголило харьковское приграничье
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.