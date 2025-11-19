Посадите в ноябре — весной весь сад в гирляндах ярких соцветий. Многолетник-чудо, который не нужно поливать

Гелихризум — тот самый многолетник, который подарит вашему саду не просто цветение, а настоящий фейерверк красок с начала лета и до первых осенних заморозков. Его часто называют «бессмертником» за удивительную стойкость: даже в срезке эти цветки сохраняют свою декоративность и яркость месяцами, словно застывшие солнечные лучи. Но главное волшебство раскрывается в саду — кустики, усыпанные махровыми соцветиями всех оттенков от нежно-лимонного до пурпурного, действительно напоминают гирлянды, озаряющие клумбу мягким сиянием.

Это растение — идеальный выбор для тех, кто ценит в садовых культурах неприхотливость и эффектность. Посадите его на самом солнечном, хорошо прогреваемом участке с легким дренированным грунтом — и оно будет годами радовать вас, практически не требуя внимания. Уход предельно прост: полив только в засушливые периоды, одна-две подкормки за сезон комплексным минеральным удобрением и своевременное удаление увядших соцветий для стимуляции новой волны цветения. Гелихризум морозостоек, но в регионах с суровыми зимами легкое укрытие лапником будет нелишним. Он великолепен в бордюрах, рокариях и в качестве яркого акцента в миксбордерах, а букеты из него напомнят о лете долгими зимними вечерами.

