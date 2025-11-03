Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:21

Свекольная вода для комнатных растений: бюджетная подкормка с эффектом премиум‑удобрений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комнатные растения способны радовать пышным цветением даже без дорогих удобрений. Секрет кроется в простом домашнем средстве — свекольной воде, богатой ценными минералами.

При варке свеклы в воду переходят калий, магний, фосфор и другие элементы, необходимые для развития растений. Такая подкормка укрепляет корни, повышает устойчивость к болезням, стимулирует рост зеленой массы и продлевает цветение.

Для приготовления отвара свеклу моют, очищают, нарезают и варят 20–30 минут. Остывшую воду хранят в холодильнике и перед применением разбавляют 1:1 с обычной водой. Поливают растения раз в неделю утром или вечером.

Хорошо реагируют на подкормку фиалки, герань, бегония, каланхоэ. Суккуленты, кактусы, орхидеи и азалии подкармливать свекольной водой не рекомендуется — им нужен особый режим питания.

Ранее сообщалось, что именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.

подкормки
огороды
сады
советы
Марина Макарова
М. Макарова
