Ноябрьская подкормка сада: как подготовить растения к зиме и обеспечить богатый урожай

Думаете, что с наступлением холодов сад можно оставить в покое? Это большое заблуждение! Именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.

Дорогие садоводы, хочу поделиться с вами секретами успешной ноябрьской подкормки. В этот период особенно важно использовать удобрения, которые будут работать медленно, постепенно насыщая почву питательными веществами.

Особое внимание стоит уделить суперфосфату — он просто незаменим для плодовых деревьев и кустарников. Достаточно внести всего 30 граммов на квадратный метр вокруг ствола, и ваши растения скажут вам спасибо.

Не забывайте про сульфат калия — он прекрасно подходит для ягодных культур. Просто сделайте небольшие углубления вокруг растений и внесите по 50 граммов на квадратный метр.

А вот с азотными удобрениями в ноябре лучше не экспериментировать — они могут спровоцировать нежелательный рост молодых побегов, которые не переживут зиму. Зато комплексные минеральные составы, такие как борофоска или нитроаммофоска, станут отличным выбором.

Органику можно использовать, но только как мульчу — разложите компост или перегной вокруг растений, и он защитит корни от мороза, постепенно отдавая питательные вещества.

