18 октября 2025 в 18:17

Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Петрушка «Глория» — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

Растение формирует раскидистый кустик высотой 25–40 см с крупными ароматными листьями. Первый урожай созревает уже через 60–65 дней после всходов. В открытом грунте урожайность достигает 1,5–1,7 кг/м², а при выращивании дома с одного куста можно собрать 80–100 г свежей зелени.

Чтобы вырастить петрушку, нужно солнечное окно и рыхлая плодородная почва. Для грунта возьмите огородную землю (50%), перегной (30%), песок (20%). Посев можно проводить с апреля по октябрь, включая подзимний посев.

Ранее сообщалось, что многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который все выбрасывают.

