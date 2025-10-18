Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях

Петрушка «Глория» — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

Растение формирует раскидистый кустик высотой 25–40 см с крупными ароматными листьями. Первый урожай созревает уже через 60–65 дней после всходов. В открытом грунте урожайность достигает 1,5–1,7 кг/м², а при выращивании дома с одного куста можно собрать 80–100 г свежей зелени.

Чтобы вырастить петрушку, нужно солнечное окно и рыхлая плодородная почва. Для грунта возьмите огородную землю (50%), перегной (30%), песок (20%). Посев можно проводить с апреля по октябрь, включая подзимний посев.

