Нужно ли мыть упакованные укроп и петрушку после магазина: лишь единицы знают

Свежая зелень преображает любое блюдо, но важно правильно подготовить ее к употреблению. Многие сомневаются, нужно ли мыть укроп и петрушку перед использованием.

Ответ однозначен — мыть обязательно, особенно если вы купили зелень в магазине или на рынке. На листьях могут быть бактерии и мусор, которые сокращают срок хранения и могут навредить здоровью.

Однако делать это надо правильно. Сначала тщательно вымойте руки. Осмотрите веточки, удалите поврежденные части. Подержите зелень под проточной водой около 20 секунд. Аккуратно стряхните влагу, заверните в слегка влажное бумажное полотенце, положите в пакет с застежкой. Храните в холодильнике, избегая слишком холодных зон, чтобы зелень не замерзла и не испортилась раньше времени.

