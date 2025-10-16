Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:06

Нужно ли мыть упакованные укроп и петрушку после магазина: лишь единицы знают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свежая зелень преображает любое блюдо, но важно правильно подготовить ее к употреблению. Многие сомневаются, нужно ли мыть укроп и петрушку перед использованием.

Ответ однозначен — мыть обязательно, особенно если вы купили зелень в магазине или на рынке. На листьях могут быть бактерии и мусор, которые сокращают срок хранения и могут навредить здоровью.

Однако делать это надо правильно. Сначала тщательно вымойте руки. Осмотрите веточки, удалите поврежденные части. Подержите зелень под проточной водой около 20 секунд. Аккуратно стряхните влагу, заверните в слегка влажное бумажное полотенце, положите в пакет с застежкой. Храните в холодильнике, избегая слишком холодных зон, чтобы зелень не замерзла и не испортилась раньше времени.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки выбрасывают засохшие лимоны, не подозревая об их ценных свойствах. На самом деле такие цитрусовые — настоящие сокровища для домашнего хозяйства. Их природная кислота сохраняется даже после высыхания, что делает их отличным натуральным чистящим средством.

Читайте также
Зелень больше не будет портиться в холодильнике: обычные бумажные полотенца решат проблему многих
Общество
Зелень больше не будет портиться в холодильнике: обычные бумажные полотенца решат проблему многих
Укроп до самых морозов: чудо-способ вырастить свежую зелень осенью без особых хлопот
Общество
Укроп до самых морозов: чудо-способ вырастить свежую зелень осенью без особых хлопот
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
Общество
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет
Общество
Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет
Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности
Семья и жизнь
Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности
зелень
советы
укроп
петрушка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван возможный ответ Китая на торговую войну США
Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.